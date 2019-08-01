羽球》周天成擠下中國一哥 下週升至世界NO.2再創歷史

周天成印尼賽封王，積分大進補，下週將擠下中國好手石宇奇 登上世界第二。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第3的台灣羽球一哥周天成今日預計下午6點在超級500系列泰國公開賽男單16強亮相，而小天無論此站最終成績，下週積分至少有8萬3918分，確定擠下世界排名第2的中國石宇奇8萬3301分，登上世界第2席，締造台灣本土男單最佳世界排名。

台灣過去男單選手僅印尼轉籍的陳鋒在1996年高居世界排名第2，如今小天再度突破自己，成為世界排名最佳的男單本土球員。

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周天成本週積分8萬4698分，僅次於石宇奇的8萬9261分及世界球王日本名將桃田賢斗的10萬8318分。

今年世錦賽在8月19日於瑞士巴塞爾登場，因賽事時間比去年晚，使各國選手將於下週失去上屆世錦賽積分。石宇奇去年奪世錦賽銀牌，下週積分遭扣5960分，降至8萬3301分；周天成失去去年8強的7200分，改補今年亞錦賽6420分，積分下修至8萬3918分，仍以617分之差擠下石宇奇，把個人世界排名再度推至新高。

周天成今日16強對手是印度前球后賽娜的丈夫卡夏普，小天若想增加下週的世界積分，本站至少要打入決賽才行，他生涯4度和卡夏普過招，各取2勝，近4年無交手紀錄。

此外，泰國賽首輪棄賽的桃田賢斗是去年世錦賽冠軍，下週積分跌至10萬3118分，但短期仍無人能撼動球王寶座。

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