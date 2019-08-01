中職》辣蜜只郵你！ LamiGirls首推個人郵票組

LamiGirls將推出「2019 LamiGirls年度女孩個人化郵票組」。（桃猿球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今天表示，LamiGirls最強祭典「辣蜜趴」將在8月17日（六）、18日（日）登場。LamiGirls成軍九年最大回饋祭將準備辣蜜十二滴回饋10號隊友，第六滴蜜宣布「2019 LamiGirls年度女孩個人化郵票組」將在8月17日（六）全球首發！

桃猿隊說，集郵的文青不會變壞，蒐集LamiGirls郵票的你更會變好！桃園郵局為提倡國民健康休閒娛樂並支持在地棒球隊，再次與Lamigo桃猿合作發行限量版個人化郵票，配合辣蜜趴以LamiGirls為主題推出「辣蜜趴只郵你」專案，以兩系列祝福郵票及花語郵票象徵LamiGirls的熱情、希望、溫馨，每套售價270元（含兩款郵票），限量3300套。



桃猿隊指出，，現場另推出2019 LamiGirls年度女孩明信片組，22位2019 LamiGirls專屬個人明信片，共2套。每套各有11張女孩明信片。第一套明信片：巫苡萱、倪暄、沐妍、琳妲、羚小鹿、ABU’U、巧柔、亞璇、牙牙、卉妮、若潼。第二套明信片：曲羿、孟潔、YURI、陸筱晴、菲菲、慧慧、慕霏、籃籃、張庭、彩香、凱莉絲。售價每套110元，限量3300套。



桃園郵局也沒有忘記Lamigo，現場也將販售桃猿男兒明信片組：11位專屬個人明信片：總教練洪一中、王溢正、余德龍、朱育賢、林承飛、林泓育、林智平、郭嚴文、陳俊秀、藍寅倫、陽耀勳。每套售價110元，限量3300套。

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辣蜜趴除了有LamiGirls主題郵票現場販售外，也推出LamiGirls成員系列女孩卡、抱枕、大應猿巾於官方購物網預購等辣蜜週邊，LamiGirls也將在17日賽後首度公演年度單曲「Dancing Holiday」，主題十二滴蜜一一祭出供球迷朋友品嚐，永遠記得LamiGirls！

LamiGirls將推出「2019 LamiGirls年度女孩個人化郵票組」。（桃猿球團提供）

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