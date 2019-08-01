高球》史上第一次！參賽者能和伍茲、潘政琮一樣登上雜誌封面

《高爾夫雜誌》特別派出專業攝影團隊，替每位球友拍攝個人照，並客製化專屬封面的當期高爾夫雜誌。讓球友體驗與老虎伍茲、曾雅妮與潘政琮等球星平起平坐，成為國際雜誌的封面人物。（高爾夫球雜誌提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕「信誼X高爾夫雜誌高球經典賽」將於高雄信誼高爾夫球場舉行，此賽事被稱為台灣史上最高檔的業餘賽，賽事除了在TLPGA台灣女子高球公開賽場地舉辦，同時提供美味佳餚與豐富獎項，另外參加獎總價值也超過三萬元，同時設有一桿進洞獎，將送出275萬的名車、60萬名床與以及英格蘭名將賈斯汀羅斯代言的HONMA TW747球具。

此場賽事由歡慶30周年的高雄信誼高爾夫球場，和已邁入第15年的《高爾夫雜誌》攜手合作，號召全台灣球友，感受誼球場的進步，以及體驗總長度近7000碼的白梯碼數。

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本賽事別出心裁，《高爾夫雜誌》特別派出專業攝影團隊，替每位球友拍攝個人照，並客製化專屬封面的當期高爾夫雜誌。讓球友體驗與老虎伍茲、曾雅妮與潘政琮等球星平起平坐，成為國際雜誌的封面人物。

在美巡賽等級的職業賽事裡，都會有官方指定用車接送選手。此賽事也特別提供豪華服務，派出四輛休旅車名車、一輛房車與三輛跑車，於左營高鐵站與信誼球場之間來回接送，待遇尊榮。

國內首屈一指的影像製作公司弗利登，將派出一組人馬進行三桿洞（一桿進洞獎保時捷Macan那一洞）的網路直播，並找來專業體育主播現場講解。此賽事也是社會業餘賽史上頭一遭的網路直播。

此賽事在信誼高爾夫球場，場地為南部最頂尖的高爾夫球場之一。今年一月更舉辦總獎金80萬美元的2019台灣女子公開賽，以出色的場地狀況與十足的挑戰性，獲得選手和觀眾的肯定。

《高爾夫雜誌》社長李思霆強調，此賽事基本上是個不惜血本、賠錢去辦的概念。動用了所有資源，只希望能真正辦出一場「台灣史上最高檔的業餘賽事」，也歡慶雄信誼高爾夫球場30周年紀念。

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《高爾夫雜誌》特別派出專業攝影團隊，替每位球友拍攝個人照，並客製化專屬封面的當期高爾夫雜誌。讓球友體驗與老虎伍茲、曾雅妮與潘政琮等球星平起平坐，成為國際雜誌的封面人物。（高爾夫球雜誌提供）

「信誼X高爾夫雜誌高球經典賽」將於高雄信誼高爾夫球場舉行。（高爾夫球雜誌提供）

「信誼X高爾夫雜誌高球經典賽」將於高雄信誼高爾夫球場舉行。（高爾夫球雜誌提供）

「信誼X高爾夫雜誌高球經典賽」將於高雄信誼高爾夫球場舉行。（高爾夫球雜誌提供）

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