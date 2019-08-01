桌球》八月世界排名出爐 林昀儒積分首度破萬、排名再創新高！

國際桌總八月份世界排名今天出爐，林昀儒上升到第13名，再創生涯新高。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總八月份世界排名今天出爐，8月17日將滿18歲的合庫小將林昀儒，在T2鑽石聯賽馬來西亞站男單冠軍加持下，積分首度破萬，最新排名也從16名上升至13名，再闖生涯最佳，世界前十的目標近在咫尺。

林昀儒上個月在T2鑽石聯賽首站連退水谷隼、馬龍、黃鎮廷和樊振東四大高手，爆冷奪冠，進帳1000分，積分來到10245分，排名再創新高。

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38歲老將莊智淵從28名滑落至36名，也是他自2001年二月以來新低﹔世青冠軍陳建安也從39掉到58名，自2017年八月之後再度跌破50大關﹔廖振珽則小幅回升9名來到125名，奪回「台灣四哥」地位﹔「桌球詩人」彭王維則從126名下跌至155名。

上週在平壤公開賽包辦21歲組男單冠、亞軍的兩名16歲小將馮翊新、黃彥誠則大有斬獲，馮翊新從340名竄升至生涯最佳的243﹔黃彥誠更大漲206名來到384名，同樣寫下個人紀錄。

男子組前十名分別為許昕、樊振東、馬龍、林高遠、張本智和、卡德拉諾、法爾克、波爾、梁靖崑、丹羽孝希。

女子組方面，台灣一姊鄭怡靜小跌1名成為第9﹔陳思羽則止跌回升，從32名回升至25名﹔鄭先知小幅滑落至55名。

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