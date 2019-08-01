MLB》超怒！紅襪塞揚強投不滿掉分 打爆兩台電視（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪塞揚強投波瑟羅（Rick Porcello）今天在主場先發面對光芒，首局投完他失掉1分，兩隊攻守交換後，波瑟羅不滿自己表現，怒打爆紅襪休息區兩台電視，但波瑟羅表現仍不穩，此戰他投5.2局挨3轟失6分，紅襪終場以5：8輸球。

光芒首局靠捕手阿諾德（Travis d'Arnaud）的適時安打，先得1分。攻守交換後，波瑟羅不滿自己投球表現，在休息區發洩、怒打爆兩台電視。但第2局波瑟羅連續遭基爾梅爾（Kevin Kiermaier）敲陽春砲，之後又被米德斯（Austin Meadows）敲三分砲，單局遭對手攻4分。

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波瑟羅在第6局上2出局後，被光芒阿德梅斯（Willy Adames）敲陽春彈，隨後被換下場。總計波瑟羅今投5.2局被敲9安，包含3轟，失掉6分，送出7次三振、1次保送，賽後防禦率增至5.74，吞下本季第8敗。

大聯盟官網報導，波瑟羅賽後對自己的行為表示歉意，「這是一種失望懊惱後的反應。」他說，這是個不可被縱容的行為，「很顯然每個人都會感到失望，我真希望自己沒被攝影機拍到。我向所有看到這畫面的人致歉，這行為並不代表我和我的個性。」

紅襪塞揚強投波瑟羅今天先發不滿自己表現，回休息室後打爆電視。（法新社）

紅襪塞揚強投波瑟羅今天先發不滿自己表現，回休息室後打爆電視。（美聯社）

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