日職》控球仍走鐘！藤浪晉太郎本季首先發 卻丟8次四死球

阪神虎投手藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近年控球遇上麻煩的阪神虎投手藤浪晉太郎，今天在主場甲子園球場先發面對中日龍，這也是他今年首度在一軍先發，藤浪僅投4.1局失1分，但出現多達8次的四死球，包含2次觸身球。阪神虎終場以3：2獲勝。

睽違299天再度於一軍先發的藤浪晉太郎，首局就遇到控球麻煩，對中日龍開路先鋒平田良介投出保送，連續解決兩人後，洋砲維西耶多（Dayan Viciedo）、阿部壽樹獲得保送，中日攻占滿壘，藤浪晉太郎及時三振堂上直倫，化解失分危機。

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第二局藤浪晉太郎又投出保送，又對木下拓哉丟觸身球，藤浪晉太郎連解決兩人後，雖然被大島洋平敲內野安打，但中日一壘跑者木下拓哉跑壘時妨礙守備，判定出局。藤浪晉太郎第4局又對木下拓哉丟觸身球，但該半局仍沒有失分。

第五局藤浪控球又出現問題，先後投保送、被敲安，讓中日攻占一、三壘，維西耶多敲高飛犧牲打，但藤浪又對下棒阿部壽樹投保送。阪神決定換投，由守屋功輝後援，他連續三振兩人，化解危機。

阪神虎從5局下展開反攻，北條史也敲追平陽春砲，6局下馬堤（Jefry Marte）揮出帶有1分打點的超前分安打，逆轉戰局。

8局下梅野隆太郎再敲安追加1分，9局上阪神推出藤川球兒關門，阿部壽樹在2出局後敲帶有1分打點安打，藤川球兒及時解決福田永將，守住勝利。終場阪神虎以3：2贏球。

藤浪晉太郎今投4.1局用102球，被敲4安，送出3次三振，丟出6次保送、2次觸身球，失掉1分，無關勝敗，賽後防禦率為2.08。

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