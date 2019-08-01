泰國賽》台灣一哥周天成直落2掃落卡夏普 晉級男單8強

周天成直落二晉級。（資料照，圖片取自BWF）

〔記者林岳甫／綜合報導〕下週迎來世界排名新高的「台灣一哥」周天成今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：9、21：14收拾世界排名35印度前球后賽娜的丈夫卡夏普，勇闖男單8強。

周天成、卡夏普過去共4度過招，各取2勝，但近4年無交手紀錄。本週暫居世界排名第3的小天這次再度碰上卡夏普。周天成首局從1：3落後下開始急起直追，且在4：4平手後，以一波7：1攻勢取得6分，小天在下半局持續猛攻，逼得對手回擊掛網、出界等，成功先馳得點。

請繼續往下閱讀...

卡夏普在次局努力進行反撲，也一度取得8：7領先，但周天成有穩住陣腳，以一波10：1攻勢再度遙遙領先，最終以直落2鎖定8強資格。

卡夏普。（資料照，圖片取自BWF）

周天成8強對手將是世界排名11的日本名將西本拳太及世界排名31印度選手普蘭諾伊之間的勝方。

「麟洋配」李洋／王齊麟在男雙16強以19：21、20：22敗給南韓催率圭／徐承宰，「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵苦戰3局，以17：21、21：11、12：21不敵世界排名第2的中國組合劉雨辰／李俊慧；女雙許雅晴／胡綾芳以兩個14：21栽在世界排名第3的日本松友美佐紀／高橋禮華拍下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法