中職》追平林仲秋162轟 林益全實戰球棒贈秋哥

富邦悍將林益全。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將「神全」林益全昨開轟，本季累計18轟高居聯盟第二，僅次於朱育賢的23轟，同時這也是林益全生涯第162轟，追平林仲秋，兩人並列中職史上第四，今天對中信兄弟林益全只要敲全壘打就能獨居第四名，他說，「我從沒想過自己全壘打能超越秋哥!」

林仲秋和林益全這兩個世代全壘打王，兩人緣分頗深，林益全透露，他在南英商工剛畢業前夕，當時林仲秋準備要接嘉藥科大棒球隊總教練，林仲秋找他進嘉藥打球，此時興農牛延攬秋哥當教練，他則選擇到台電打球，兩人無緣同隊。

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後來林益全在興農牛代訓，就是林仲秋帶他的，林益全笑說，當時秋哥開便當店，那時代訓沒賺什麼錢，只要有空就會去秋哥便當店吃飯，都會算便宜一點。只是林益全進職棒後，林仲秋離開興農，兩人無緣再共事。

兩代全壘打王緣份未盡，去年在經紀公司牽線下，林益全聘林仲秋的兒子林弘偉擔任訓練員，成效卓著，本季林益全敲18轟，有機會超越2015年生涯最多23轟，63分打點居聯盟第二，長打率0.565，成績挺不賴的。

去年底林益全對林仲秋說:「明年我給自己目標是達成生涯1500安、150轟（去年底為1455安、144轟）。」林仲秋回他:「太輕鬆了啦，這樣好了，只要明年你追平我全壘打紀錄（162轟），你就把敲第162轟的球棒給我，好吧?」林益全爽快答應。

昨天林益全開轟追平林仲秋生涯全壘打紀錄，他還不曉得已轟平紀錄，直到今天賽前經媒體提醒才恍然大悟，連忙說要拿這支開轟球棒給秋哥，林益全說，今年實戰用改用和林仲秋相同的棒型，重量平衡較靠棒頭，過去打860、870公克的球棒，現改拿900公克，棒頭沒挖空。

富邦悍將林益全。（記者陳志曲攝）

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