中職》兒時幫林仲秋撿球棒 神全:秋哥就像我的家人

富邦悍將「神全」林益全。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將「神全」林益全昨轟平林仲秋生涯162支全壘打紀錄，兩人並列中職史上第四，僅次於張泰山、林智勝和彭政閔，兩代全壘打王其實在20年前就已碰過面。

林益全回憶道，以前在台南民德青少棒和南英商工青棒打球，有空都要到台南球場職棒比賽當球僮，曾幫林仲秋撿球棒，當時在球場看到林仲秋，個子小小的，卻很會打全壘打，當年在興農都已43歲還拿到全壘打王，以及早期林仲秋和羅世幸、鷹俠競爭全壘打王，這是他對秋哥印象最深刻的事蹟。

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不僅如此，以前林益全在台南當球僮，林仲秋曾拿球棒給林益全，結果林益全在練習時就把秋哥所贈球棒給打斷了，他說，「吼，秋哥球棒有夠重的。」

林益全笑說，以前當球僮最怕當「客隊球僮」，或是遇到彭政閔、陳政賢、鄭兆行打擊，因為彭政閔擊球後會拿球棒跑，再放掉球棒，陳政賢和鄭兆行會把球棒甩很遠，當球僮的他都要跑很遠去撿球棒，很累，「最喜歡在統一獅這邊當球僮了，因為一下就撿到球棒，不用跑很遠。」

台南球場充滿林益全年少時的回憶，他表示，以前在台南當球僮，有時候會被分配到牛棚區，常被投手捉弄，覺得滿有趣的。

兒時林益全看到林仲秋，猶如小球迷看到大明星，今年初林益全找林仲秋自主訓練，林仲秋餵球給林益全打，覺得餵得不錯，就邀請林仲秋在全壘打大賽擔任他的餵球投手，林益全說，「秋哥就像我的家人。」

林益全說，小時候他都看兄弟象和統一獅的比賽，瘋狂蒐集球員卡，集結成冊總計3大本，三商虎只蒐集兩人的球員卡，就是鷹俠和林仲秋，他笑說，「前一陣子翻了一下，發現我有古久保教練（現任富邦悍將投捕教練）的球員卡耶。」

林仲秋拿過4次全壘打王，43歲奪全壘打王中職是史上年紀最年長紀錄，林益全則拿過1次。

富邦悍將「神全」林益全。（記者陳志曲攝）

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