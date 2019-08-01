MLB》洋基為何買不到先發？ 權威記者點出破局關鍵

邦賈納。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年是大聯盟交易截止日改制的首年，太空人隊做出了震驚大聯盟的巨大交易，換取響尾蛇隊王牌「憂鬱塞揚」葛蘭基（Zack Greinke），而有人笑就有人哭，目前位居美聯東區龍頭的洋基隊，在亟需補強先發的狀況下卻空手而歸，知名記者羅森索（Ken Rosenthal）便點出洋基的問題所在。

羅森索在《The Athletic》發表對於今年交易大限的各隊操作分析，他在首支球隊就分析了洋基隊的狀況。羅森索透露，在美國時間週二晚上，有位球隊的高層問他一個令人驚訝的問題：「洋基會被拒於門外嗎？」這個問題似乎不可思議，但洋基在史卓曼（Marcus Stroman）與鮑爾（Trevor Bauer）的爭奪戰中，輸給了兩支「不在競爭行列」的球隊。所以羅森索反問，洋基難道沒被拒絕嗎？

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洋基總管凱許曼。（資料照，路透）

除了上述兩位好投手外，邦賈納（Madison Bumgarner）、惠勒（Zack Wheeler）、邁納（Mike Minor）、雷伊（Robbie Ray）是市場上剩下的好投手，洋基隊在交易大限截止前曾與大都會隊有過交易談判，但他們最終未能自2004年來再度進行大聯盟選手的交易。

羅森索分析道，巨人王牌邦賈納的合約僅剩下今年，是只能短暫租用的投手，而邁納和雷伊都只有額外一年的控制權，而洋基隊還在邁納與邦賈納的不得交易名單中，這些因素都讓洋基難以買進這些投手。

羅森索在最後提到最重要的一點，那就是洋基隊並不願意送出他們最好的的交易籌碼：佛雷瑟（Clint Frazier）與賈西亞（Deivi Garcia），這也讓他們搶不到邁納、雷伊、史卓曼以及鮑爾。曾有消息指出，洋基隊只願意在「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）的交易中送出賈西亞，但其他競爭者能給的都比洋基隊還要多，因此這也直接導致了洋基隊今年的一事無成。

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