登山》呂忠翰、張元植凱旋歸國 挑戰K2就差最後關鍵因素

台灣登山家張元植、呂忠翰抵台，親友到場接機。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／桃園機場報導〕台灣登山家「阿果」呂忠翰、「八千張」張元植挑戰海拔8611公尺的K2，雖未能成功登頂，但難能可貴的是，此行揭開「野蠻之峰」的神秘面紗，將台灣足跡帶到新高度，今天傍晚他們凱旋歸國，坦言不是體力不足或是能力不夠，而是礙於雪況才選擇撤退，盼明年再次挑戰。

兩人原預訂在本週二返台，卻因行李延誤而多在巴基斯坦多留兩天，今天也遇到班機延遲，不過，親友仍耐心等候，送上熱情歡呼迎接。

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呂忠翰和張元植在5月攜手登頂海拔8485公尺的世界第五高峰馬卡魯峰，以此做為挑戰K2的暖身之旅，但面對登山家公認最難攀登的8千公尺巨峰，想複製成功模式確實不易。

張元植表示，在啟程前一路戰戰競競，壓力很大，K2難度確實很高，很開心能有這次的經驗，兩人高度停在8200公尺，離頂峰不到500公尺，但他跟呂忠翰都對自己的技術及體力深具信心，只是審慎評估雪況後，才決定下撤。

雖然之後傳出有人攻頂的消息，呂忠翰和張元植一致認為，當下評估並無錯誤，畢竟這很可能是一段「賭命之旅」，賭對了可以風光攻頂，但錯了就連再次挑戰的機會都喪失了。

作家陳德政此次隨行，並駐紮基地營超過 一個月，以日誌的方式記錄兩人挑戰K2的過程，談到這次的難得體驗，他笑說：「就是看他們兩人表演。」

呂忠翰和張元植在稍事休息後，接下來將展開一連串分享會，將此行的寶貴經驗和大家共享。

左起台灣登山家張元植、呂忠翰抵台。（記者吳孟儒攝）

左起台灣登山家張元植、呂忠翰抵台。（記者吳孟儒攝）

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