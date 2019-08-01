日職》陳冠宇2局飆2K無失分 羅德12局再見保送擊敗歐力士

陳冠宇2局2K無失分。（資廖肇，圖片取自羅德推特）

〔體育中心／綜合報導〕今日羅德與歐力士之戰，台灣好手陳冠宇在延長賽後援上場，連續兩天登板投球未見疲態，繳出2局2K的無失分好投，羅德在第12局靠著洋將馬丁的再見保送，以7：6擊敗歐力士。

這場比賽羅德在首局就先拿下2分，三局上歐力士洋將羅梅洛二壘安打追回1分，五局上羅梅洛的犧牲打幫助球隊追平比數，羅德馬上在下個半局靠著馬丁的全壘打超前比分，六局下羅德再打下2分超前比數為5：2領先。

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羅德新洋將馬丁開轟。（圖片取自羅德推特）

八局上，羅德後援唐川侑己上場救援放火，他僅投0.1局就被敲出5支安打失掉4分，歐力士單局就靠著這4分反超比數為6：5。八局下半，荻野貴司的三壘安打打回追平分，雙方以6：6進入延長賽。

荻野貴司三壘安打打回追平分。（圖片取自羅德推特）

羅德在延長賽第10局派出昨天曾登板的陳冠宇上場，陳冠宇先是保送了吉田正尚，歐力士更換代跑佐野皓大，他在陳冠宇面對中川圭太時跑上二壘，而陳冠宇則把中川圭太三振，接下來陳冠宇連續解決掉山崎勝己與西野真弘，化解失分危機。

11局上，陳冠宇續投，他三球三振掉後藤駿太，隨後讓安達了一與小田裕也都擊出滾地出局，三上三下結束這個半局。

羅德在第12局上半派出東妻勇輔，他投出三上三下力保不敗。12局下，羅德首棒打者中村獎吾就敲出二壘安打站上得點圈，岡大海被申告敬遠，三木亮觸擊失敗，中村出局，一、二壘有跑者，荻野貴司敲出左外野安打形成滿壘。洋將馬丁選到再見保送，終場羅德就以7：6向歐力士說再見，系列賽羅德以2勝1敗取得勝利。

馬丁（右）選到再見保送，今天表現精采。（圖片取自羅德推特）

陳冠宇今天主投2.0局，送出2次三振1次保送沒被安打，防禦率下降到2.23。

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