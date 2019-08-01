U12世界盃》台灣隊首局攻6分大局 擊退南韓

台灣隊投手陳楷升。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕U12台灣隊以1勝1敗之姿搶進超級循環賽複賽，台灣隊今晚迎戰南韓隊，比賽中一度因雨延誤2個多小時，台灣隊靠著首局攻下6分大局，終場以9：3獲勝。



首局台灣隊打線就開啟大局，開路先發葉弘仁敲安，1出局後，江庭毅獲保送，黃天賜敲右外野二壘安打帶有1分打點，余硯誠擊出內野安打，台灣隊再得1分。陳楷升揮左外野安打攻回1分，蔡韋辰挨觸身球，台灣隊攻占滿壘。

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南韓隊把先發羅泫舒移防右外野，換側投鄭珉奎後援。張耀允敲游擊方向滾地球，南韓隊封殺二壘，打者張耀允安全上壘，並攻回1分。一壘跑者趁捕手沒接好球，上到二壘，吳翊睿敲帶有2分打點安打。台灣隊首局打下6分大局。

首局結束後，現場下起大雨，延後2個多小時後再度開打。2局上2出局後，台灣隊攻占一、二壘，輪到陳楷升打擊時，台灣隊發動盜壘，南韓捕手傳三壘發生失誤，台灣隊得到1分。下棒陳楷升選到保送，台灣隊攻占一、三壘，鄭珉奎發生投手犯規，台灣隊再拿1分。

南韓隊在3局下反攻，捕手劉勇俊敲安，台灣隊投手陳楷升發生暴投，跑者上到二壘，林浩吉敲游擊方向滾地球，台灣隊游擊手葉弘仁接到球後，夾殺二壘往三壘跑的南韓跑者劉勇俊。陳楷升發生牽制失誤，讓一壘跑者上到二壘，接著葉弘仁發生守備失誤，讓南韓隊追回1分，

4局上黃天賜敲安，盜上二壘，並趁暴投上三壘。余硯誠遭三振，陳楷升敲高飛犧牲打再拿1分。而4局下南韓隊靠2支安打追回1分。

台灣隊投手張耀允在5局下控球不穩，1出局後連投保送、觸身球，南韓李在俊敲帶有1分打點的安打。2出局後台灣隊再度換左投林丞宥，他及時送出三振，化解危機。林丞宥在第6局讓對手三上三下，守住勝利，最後以9：3獲勝。

台灣隊全場出現10支安打，黃天賜單場3安1打點表現最佳，陳楷升、吳翊睿各有1安2打點；先發投手陳楷升投3.2局失2分1分自責，張耀允1局失1分，林丞宥1.1局無失分。

台灣隊先發投手陳楷升。（記者黃志源攝）

台灣隊黃天賜。（記者黃志源攝）

現場下起大雨，比賽一度中斷。（記者黃志源攝）

現場下起大雨，比賽一度中斷。（記者黃志源攝）

韓國隊先發投手羅炫舒。（記者黃志源攝）

台灣隊吳翊睿在1局上擊出2分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

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