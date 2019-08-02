MLB》太空人輪值三巨頭有多狂？ 美記者盛讚：無人能敵

韋蘭德、葛蘭基、柯爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕就在大聯盟交易截止時間即將到點以前，正當所有人都以為今年最大的交易就是勇士隊拿下老虎終結者葛林（Shane Greene）時，太空人隊做出了今年最震撼聯盟的交易，在他們的輪值已經擁有兩張王牌的情況下，從響尾蛇隊手中迎來了第三張王牌：葛蘭基（Zack Greinke）。

葛蘭基今年先發23場比賽拿下10勝4敗，35歲的他沒有因為年紀讓身手衰退，今年他繳出的綜合貢獻值（fWAR）高達3.7，在聯盟當中排名第9，比他去年的2.9還要高。

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《The Athletic》記者Jayson Stark發表對這筆交易的看法。如果太空人隊打進世界大賽，那麼他們的前三號先發將會是韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）、葛蘭基，這三人分別是目前聯盟每局被上壘率最低的投手、每九局三振率王，以及國聯每局被上壘率最低的投手。

太空人轉瞬之間成為了全聯盟最可怕的球隊。相比其他的強隊：洋基隊在交易截止日前一事無成、印地安人隊失去了鮑爾（Trevor Bauer）、衛冕軍紅襪隊找不到任何一個牛棚的幫助。看向國聯，道奇隊也沒有補強他們後段局數的牛棚投手。

Stark表示，所以現在誰可以比太空人隊還強？他們的陣容充滿著一群才剛在前年獲得世界大賽冠軍的成員，並即將邁向連續三年的百勝賽季，同時太空人隊的先發陣容，有著今年聯盟前5名先發當中最好的3個人，因此Stark認為這個答案是：沒有人比太空人隊強。

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