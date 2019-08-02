U12複賽抗韓雨神攪局 中華展企圖搶關鍵1勝

〔中央社〕U12世界盃棒球賽複賽首戰，中華1日與韓國交手有輸不得的壓力，比賽一度因雨暫停兩個半小時，中華隊首局6分大局是關鍵，黃天賜單場3安、陳楷升好投，終場9比3拿下關鍵勝利。

中華隊預賽戰績4勝1敗，以分組第2名晉級複賽（超級循環賽），預賽對戰成績帶入複賽，中華隊帶著1勝1敗戰績進入複賽，1日對上帶著2勝進入複賽的韓國隊，中華隊想要晉級冠軍戰，這場比賽有輸不得的壓力。

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中華隊賽前就評估，韓國隊打優於投，中華隊首局積極搶分，葉弘仁率先安打，1人出局後選到保送，黃天賜適時二壘打送回第1分，中華隊再靠著連續3支安打、觸身球保送添分，首局一口氣打了10人次、攻下6分。

今天首局打完，比賽因雨暫停兩個半小時，直到1日晚間9時30分左右重新開打，中華隊2局靠著安打、失誤、接連4次保送，單局多添2分保險分，4局再靠著黃天賜內野安打、盜壘、暴投、高飛犧牲打，跑回球隊第9分。

中華隊先發投手陳楷升開賽稍微有狀況，但關鍵時刻及時回穩，讓對手3上3下，比賽因雨暫停時間偏長，重新開打後，2局陳楷升沒有受到太多影響，僅讓打者靠著觸身球保送上壘，沒有失掉分數。

陳楷升今天總計投3.2局被敲3支安打，投出4次三振，失掉2分（1分責失分）；韓國隊今天攻勢集中後半段，3到5局各拿1分，中華隊牛棚穩守，沒讓韓國隊有機會再添分數。

陳楷升表示，今天3、4局有點亂掉，隊長黃天賜不斷鼓勵他冷靜下來，這場比賽直球速度不錯，也使用比較多的直球；中華隊總教練李國強誇讚，陳楷升這段期間進步很多，場上更勇於與打者對決。

李國強表示，賽前就有設定韓國隊會派出左投，球員們都有把教練的叮嚀聽進去，首局打下6分大局是關鍵；比賽因雨暫停約兩個半小時，李國強透露，賽後兩隊總教練互相說：「大家辛苦了」，也希望球員透過這場比賽學習。

中華隊複賽第2戰將於2日與墨西哥交手，李國強分析，墨西哥投手速度不算突出，但很敢投內角球、球路多為大曲球，是需要再叮嚀球員注意的地方。（編輯：徐崇哲）

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