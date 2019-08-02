U12少棒台灣迎戰墨西哥 今日賽事預告與轉播

台灣隊今天將對上墨西哥。（資料照，記者黃志源攝）

U12世界盃少棒賽進入複賽階段，台灣小將昨天在「台韓大戰」奮力鏖戰到午夜，擊敗勁敵南韓，拿下重要一勝，今天將在晚間6點半迎戰墨西哥，球迷們一起打開電視幫台灣小將們加油！

天天都有大聯盟例行賽，早上7點由光芒客場迎戰紅襪，光芒推出麥凱（Brendan McKay）主投，紅襪則派出賽揚強投波凱許納（Andrew Cashner）先發，光芒力拚橫掃，2支美東雙強正面對決，球迷們不要錯過囉！

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日職下午5點有2場轉播要帶給球迷，洋聯方面，日本火腿推出杉浦稔大先發力抗軟銀王牌千賀滉大，同一時段另一場是樂天作客羅德，效力羅德的台灣投手陳冠宇是否會登板，值得關注，球迷們記得準時鎖定轉播。

中職今兩地開打，桃猿作客新莊球場踢館富邦悍將，猿隊派出李茲先發，悍將則推出包林傑主投。台南球場方面，中信兄弟由赫猛掛帥先發，對上獅隊的林子崴，四隊強投正面對決，精彩可期。

MLB

07:00 光芒@紅襪 FOX體育、FOX體育3台、民視

U12世界盃少棒錦標賽

10:00 委內瑞拉@古巴

14:00 南韓@日本

18:30 墨西哥@台灣

地點:亞太棒球訓練中心主球場

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17:00 樂天@羅德 FOX體育

17:00 軟銀@火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 中信兄弟@統一獅 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 Lamigo桃猿@富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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