MLB》運動家查普曼8下逆轉砲 2分之差氣走釀酒人

8局下，查普曼（Matt Chapman）面對釀酒人終結者哈德（Josh Hader）敲出逆轉兩分砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人作客運動家，8局下半領先1分的釀酒人推出終結者哈德（Josh Hader）關門，不料他才主投兩個人次，就讓對手反超比分，終場運動家以5：3逆轉釀酒人，戰績62勝48敗，在美聯外卡與印地安人、光芒並列領先。

1局上半，釀酒人在兩人出局後展開攻勢，中日混血強打新秀K.日浦（Keston Hiura）獲得保送上壘，緊接上場打擊的摩斯塔卡司（Mike Moustakas）及布朗（Ryan Braun）接連敲出一壘安打，送回壘上跑者K.日浦，釀酒人先馳得點。

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運動家在3局下半也做出回應，首名登場打擊的聘德（Chad Pinder）逮中釀酒人先發投手安德森（Chase Anderson）一記93mph紅中失投速球，敲出一發左外野追平陽春彈，本季個人第9號，這一發全壘打也是安德森本場唯一失分，最終無關勝敗。

（影片來源:MLB官網）

4局上半，運動家先發投手貝利（Homer Bailey）再次小遇亂流，坦姆斯（Eric Thames）率先敲出一壘安打，下棒蕭（Travis Shaw）獲得保送，兩名跑者再藉由阿西亞（Orlando Arcia）內野滾地推進到二三壘，輪到今天才剛登上大聯盟的葛里遜（Trent Grisham）打擊，他向中投手第一顆球就做揮擊，左外野高飛犧牲打，護送坦姆斯回到本壘，葛里遜賺進生涯首分打點，釀酒人以2：1領先運動家。

4局上，今天剛升上大聯盟葛里遜敲出高飛犧牲打。（法新社）

第7局，雙方皆靠著對方投手暴投各自再下一城，8局下半領先1分的釀酒人推出哈德救援，葛洛斯曼（Robbie Grossman）先是選到保送，下棒查普曼（Matt Chapman）面對哈德投出的第一球就敲出逆轉兩分全壘打，比賽就此定調，哈德總計僅後援0.1局就狂失2分，本季第3次救援失敗，並承擔本場敗投，而運動家中繼上場的崔南（Blake Treinen）幸運撿到勝投， 罕德瑞克斯（Liam Hendriks）則進帳本季第10次救援點。

（影片來源:MLB官網）

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