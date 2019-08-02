MLB》拉米瑞茲延長再見轟 馬林魚逆轉勝雙城（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國家聯盟戰績墊底的馬林魚主場迎戰美聯中區龍頭雙城，帶著3分領先進入9局下半的雙城被追平外，12局下馬林魚再靠著拉米瑞茲（Harold Ramirez）的再見全壘打，終場以5：4逆轉擊敗雙城拿下勝利終止2連敗，雙城則是中斷3連勝。

拉米瑞茲於12局下半敲出再見全壘打。（今日美國）

首局上半，雙城開路先鋒凱普勒（Max Kepler）用首局首打席紅不讓替比賽揭開序幕，這也是他本季的第30轟。2局下半拉米瑞茲帶有1打點的三壘安打扳回一城。

請繼續往下閱讀...

凱普勒擊出首局首打席全壘打。（法新社）

第4、5兩個半局雙城再追加3分進帳，帶著3分領先進入9局下半，推派甫從巨人交易的後援投手戴森（Sam Dyson）登板，只是剛來到新球隊的戴森狀態還未備妥，未能解決任何打者，還被敲2安丟2保送先失1分，外加留下滿壘。

接替投球的羅傑斯（Taylor Rogers）一上來就被渥克（Neil Walker）擊出追平比數帶有兩分點的安打，兩分都算在戴森頭上，身穿雙城球衣初登板的他今日未能抓到出局數但失3分的表現令人失望，兩隊戰成4：4平手進入延長賽。

擊出追平比數安打的渥克。（法新社）

比賽進入到第12局下半，首名上場的打者拉米瑞茲在兩好兩壞的球數下，鎖定一顆偏高的快速球揮擊，球直直飛進左外野觀眾席形成再見陽春砲，最終馬林魚以5：4氣走雙城，避免系列賽遭到橫掃的命運。

馬林魚先發投手山本喬登（Jordan Yamamoto）主投6局被敲7安失4分，另送出8張老K無關勝敗，後援2局0失分的布里格漢（Jeff Brigham）收下本季首勝。

雙城先發投手皮奈達（Michael Pineda）主投6局被敲7安失1分，只可惜牛棚放火因而無關比賽勝負，後援的Cody Stashak投1局被敲1安，就是1發再見全壘打，苦吞本季首敗。

今日上場表現不佳的戴森。（美聯社）

山本喬登今日無關勝負。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法