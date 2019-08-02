MLB》霧裡看花的交易操作後 大都會總管說話了

大都會總管范瓦格恩今發表公開信對球迷信心喊話。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著交易大限過去，各隊也繼續為季後賽努力，大都會總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）今就在推特發表一則給大都會球迷的公開信，並向球迷信心喊話：「我們的目標始終不變，就是現在與未來都能持續贏球。」

范瓦格恩自從上任後便風波不斷，在休賽季大肆補強後曾放話要贏得分區冠軍、要各隊「僅管來挑戰我們」，孰料開季後卻開高走低，最多曾落後給分區第一14.5場勝差，讓外界相信大都會會在季中擔任賣家角色，而惠勒（Zack Wheeler）與辛德加德（Noah Syndergaard）會被送走的傳聞也一直吵得沸沸揚揚。

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然而最後結果卻讓大家跌破眼鏡，大都會不僅沒把上述兩位交易掉，還與藍鳥交易來史卓曼（Marcus Stroman）、輪值也獲得大幅升級，目前更寫下本季最長的7連勝、進季後賽的機率也跟著從原本的3%、上漲到21.3%。此外，大都會明星賽後投手的防禦率2.22，在大聯盟30隊中居首。

在戰績持續走紅之際，范瓦格恩也趁勢發表公開信，除提到大都會雖現在不被看好、不過正在努力追趕，同時也向球迷喊話：「我們在交易大限前的目標就跟休賽季時一樣，同時這也是我們每天的目標──現在我們想贏、未來我們也會想贏，在進入2020年之前，我們會持續補強球隊。」

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