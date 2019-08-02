MLB》「雖提早結束但已無憾」 洋基生命鬥士今宣布退休

法庫哈今年初與洋基簽下小聯盟約，圖為他在春訓時受訪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年曾在休息室昏倒、在鬼門關走一遭的前白襪投手法庫哈（Danny Farquhar）在季中被洋基球團釋出後，今天正式宣布退休、結束7年的大聯盟生涯，他也透露退休後不會離開最愛的棒球，將進入白襪制服組工作，繼續為球團奉獻。

去年4月法庫哈在面對太空人的比賽中繼完退場時，突在休息區昏倒，後被診斷為腦動脈瘤破裂造成的腦出血，他經過手術、復健後，成功回到球場，今年季初與洋基簽下小聯盟合約。當時效力於白襪隊的他，在接替謝茲（James Shields）投球後回到休息室昏倒，緊急送醫後診斷出他是因為腦動脈瘤破裂造成腦出血，經過手術及復健，法庫哈在去年6月初便受白襪隊邀請回球場開球，季末選擇以小聯盟約加盟洋基隊。不過，今年他在洋基3A僅出賽2場、主投3局，防禦率高達21.00，6月中旬遭到球團釋出。

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法庫哈今在社群軟體正式宣布退休，表示雖比預期更快地結束人生這個章節，「但我很自豪自己曾經如此不屈不撓、每個球季總能克服難關，現在高掛釘鞋之際我可以說，自己已經把一切都奉獻給最愛的球場了。」

法庫哈也在最後感謝他的老東家們、他曾效力藍鳥、運動家、洋基、水手、光芒、以及白襪隊，在大聯盟留下10勝15敗、防禦率3.93的成績。

法庫哈去年出院後曾受邀為白襪開球。（資料照，法新社）

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