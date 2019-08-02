MLB》瑞爾穆托3分砲擊沉巨人 費城人近9場奪6勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣之光陳偉殷前隊友，現效力費城人的捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）今面對巨人5打數敲3安，包括1發3分砲，共賺進3分打點和跑回3分，另外在先發阿里耶塔（Jake Arrieta）因骨刺問題，僅投4局花71球失2分就下場，後援投手接力送了5顆鴨蛋給對手，終場費城人以10：2扳倒巨人。

瑞爾穆托今貢獻1發3分砲。（今日美國）

費城人前4局就已狂轟下9分，包括赫南德茲（Cesar Hernandez）的陽春砲和瑞爾穆托的三分全壘打，早早奠定勝利基礎，雖5局上半被追回2分，但5局下半昆恩（Roman Quinn）用一發陽春砲將比數改寫到兩位數，最終以8分差輕取巨人，費城人近9場比賽收下6勝。

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除了瑞爾穆托打擊表現亮眼外，費城人開路先鋒二壘手赫南德茲繳出5支2，包括1發陽春砲，貢獻3打點1得分，另外金德利（Scott Kingery）4打數3安打，打進2分打點外加跑回1分。

赫南德茲今敲2安貢獻3分打點，包括1發陽春砲。（法新社）

巨人今日的貝爾特（Brandon Belt）、雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）、沃特（Stephen Vogt）和索拉諾（Donovan Solano）都各繳出單場雙安的表現，只可惜打線串聯效果不佳全場僅得2分。

費城人先發投手阿里耶塔主投4局被敲4安失2分，僅1分是自責分無關比賽勝負，阿瓦瑞茲（Jose Alvarez）投1局被敲1安無失分收下本季第2勝。巨人先發投手羅格里格茲（Dereck Rodriguez）主投3局被敲8安狂雖失7分，但僅4分是自責分，苦吞本季第7敗。

費城人先發投手阿里耶塔主投4局失2分。（今日美國）

羅德里格茲今僅投3局就掉7分苦吞本場敗投。（今日美國）

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