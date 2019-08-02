MLB》海盜、紅人2隊亂鬥懲處出爐 有3隊球員遭禁賽

〔體育中心／綜合報導〕海盜與紅人前天上演大亂鬥，今日禁賽名單出爐，一共8人遭禁賽，合計有40場，其中原本效力紅人的古巴外野手普伊格（Yasiel Puig）在發生衝突前已被交易到印地安人，最後形成兩隊打架、有三隊的球員被禁賽的奇妙畫面。

普伊格今天穿著印地安人隊戰袍熱身。（美聯社）

日前海盜紅人一役，海盜投手凱拉（Keone Kela）因為在7局下半對紅人打者狄崔奇（Derek Dietrich）故意頭部觸身球，被大聯盟認定是引起亂鬥事端的主角，遭罰禁賽10場為最重。

請繼續往下閱讀...

9局下半，紅人投手蓋瑞特（Amir Garrett）趁教練喊暫停時，一人衝到海盜休息區幹架，遭罰禁賽8場。

另外海盜內野手歐蘇納（Jose Osuna）因為出拳，被判禁賽5場。紅人投手休斯（Jared Hughs）以及海盜投手克里克（Kyle Crick）因為上前加入鬥毆行列，被罰禁賽3場。

大聯盟特別指出，現已經轉隊到印地安人的外野手普伊格因為在參與鬥毆當下是紅人球員，也遭到禁賽3場處分。

紅人教頭貝爾（David Bell）則是因為在被驅逐出場後，又回到球場，被罰禁賽6場，海盜總教練赫多（Clint Hurdle）也被禁賽2場，因為球隊本季多次對狄崔奇故意觸身球。

普伊格日前加入球隊鬥毆。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法