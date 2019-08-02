NBA》拓荒者又傳傷情 Z.柯林斯不慎扭傷腳踝

Z.柯林斯在幾週前的一次訓練中，不慎扭傷腳踝。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波特蘭拓荒者休賽季傳出不幸消息，陣中替補中鋒Z.柯林斯（Zach Collins）在幾週前的一次訓練中，不慎扭傷腳踝，造成腳踝有輕度的韌帶撕裂，好消息是不需要動手術，算是不幸中的大幸。

上賽季中拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）在爭搶籃板球時，不慎傷到左腿，確診後是左腿脛骨和腓骨開放性骨折，賽季提前報銷，回歸球場時間遙遙無期，現在Z.柯林斯又扭傷腳踝，對拓荒者來說無疑是雪上加霜，好在今夏在自由市場中，有補進懷特塞德（Hassan Whiteside）及P.加索（Pau Gasol）。

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據《NBC Sports Northwes》記者Dwight Jaynes報導，Z.柯林斯扭傷的是他的右腳踝，屬於二級扭傷，現在已返回拉斯維加斯家中休養，球團也證實是在幾週前的訓練中不慎傷及，現在需拄著拐杖、穿著步行靴行動，但計畫還是能趕上球隊的季前訓練營。

Z.柯林斯在2017選秀第十順位被沙加緬度國王挑中，後被送至波特蘭拓荒者，效力兩年期間多擔綱替補，平均上場時間約16分鐘，能貢獻5.6分、3.8個籃板、0.9次助攻及0.7次火鍋，投籃命中率44.1%。

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