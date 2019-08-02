足球》阿爾維斯回歸巴西 加盟聖保羅續戰職業生涯

轉隊去巴甲聖保羅的阿爾維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴西甲級足球聯賽（簡稱巴甲）的強權聖保羅宣佈簽下甫拿下2019美洲盃冠軍的巴西隊隊長，踢右後衛的阿爾維斯（Dani Alves），並且簽下1份到2022年的合約，年齡已屆36的阿爾維斯還能收到複數年長約表示聖保羅球團相當看重他，相信他這幾年能帶來戰力上及經驗上的貢獻。

今年7月於美洲盃不只跟著巴西拿下冠軍，還一併收下賽會最佳球員的阿爾維斯，原效力於法甲土豪巴黎聖日耳曼，在法甲這兩年跟著球隊勇奪法甲2連霸，今年合約到期各界預期他可能會回歸前東家巴塞隆納或是挑戰英超賽場，出乎意料地以自由身選擇回到家鄉巴西聯賽踢球。

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「阿爾維斯是一位世界級的頂尖球員，以及擁有非常重要的職業球員精神，像是對於比賽相當有決心和對於冠軍的那種渴望。」聖保羅主席Carlos Augusto表示：「他也是一位對於我們國家相當有熱情的市民，對於他的到來，我們聖保羅將會瞄準眼前所有的勝利。」

Carlos Augusto補充道：「有一天我跟阿爾維斯說，他會加盟他心愛的球隊，也就是我們聖保羅。現在我非常高興他來了，而且我也可以很驕傲地說我有實現我的諾言。」

阿爾維斯生涯出道於巴甲的巴伊亞，2002年後轉到西甲的賽維亞開啟歐陸戰場，這些年踢出高檔表現後，直到2008年加盟巴薩正式開啟人生巔峰，身為右後衛的他和梅西在右路多次精彩搭配，時常送出精彩助攻給梅西破門，在巴薩的8年間冠軍收穫無數。

後轉到祖文特斯1年，該年也收下義甲冠軍，再來2017年選擇加入大巴黎，和巴西同胞內馬爾（Neymar Santos Júnior）、馬坤奴斯（Marquinhos）和席爾瓦（Thiago Silva）共事，一起拿下兩座法甲冠軍後選擇才選擇離開去加盟聖保羅。

效力大巴黎的中後衛席爾瓦。（資料照，路透社）

阿爾維斯幫助巴西在美洲盃拿下冠軍，自己也收下賽會最佳球員的殊榮。（資料照，法新社）

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