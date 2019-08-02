NBA》專家預測勇士王朝已玩完 K湯回應：無知

K.湯普森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著杜蘭特轉戰籃網、K.湯普森因為十字韌帶ACL撕裂傷、新賽季將缺席一大半，要到明星賽前後才能歸隊，有許多專家便預測，勇士王朝已然結束，不過K湯今天在ESPN節目直言，這些人言之過早，而且有點無知。

Klay Thompson on those who say the Warriors' dynasty is over: "To say the dynasty is over is a little ignorant because I'm going to come back better and even more athletic. It would not be smart to count the Dubs out." pic.twitter.com/BVshD0xzR2 — Chris Montano （@gswchris） August 1, 2019

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「我們還有2屆MVP柯瑞、以及年度最佳防守球員D.格林，另外有了羅素的加盟，對我們來說是份不可思議的大禮，所以要說王朝已經結束，我覺得有點無知。」K湯表示，「等我回到球隊，我會打得更好、更有運動能力。現在要說勇士已經出局是不明智的。」

K湯在上季總冠軍賽遭遇左膝ACL撕裂，恢復期預計要5到7個月，不過他的經紀人強調，大概要到這份時間表的後期才能歸隊。K湯說：「我並不急著復出，我還想打到38、39、40歲。」

不過勇士仍給予他5年1.9億的優渥合約。K湯坦言：「這使人變得謙卑，勇士隊向我展示出了對我的尊重，我也盡快地接受了。受傷是職業運動帶來的痛苦，但也是使我繼續前進的動力。」

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