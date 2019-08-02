中職》先別罵了！ 台南球場今將追平聯盟第一紀錄

台南棒球場將進行第1120場中職賽事，也將正式追平中職最多紀錄。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕身為中職歷史最悠久的球場，擁有近90年歷史的台南球場自1990年4月21日舉行第1場中職賽事以來，今晚將進行第1120場中職賽事，也將正式追平中職最多紀錄，明天更將締造新猷。

台南球場在1931年完工啟用，從職棒元年就開始安排中職賽事，1990年4月21日的「台南首戰」，就由三商虎10：0擊敗統一獅；以台南為大本營的統一獅，則從1999年正式認養主場至今，成為中職率先認養主場的球隊。

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如今統一獅不但成為唯一走過30年的元老球隊，就連台南球場也將寫下最多中職比賽在此開打的紀錄。中職目前累積最多職棒賽事的球場，是台中球場的1120場，但台中球場自2014年起已未安排職棒比賽。

獅隊今晚在台南球場迎戰中信兄弟，就將是台南球場的第1120場職棒賽事，若天公作美，明天則將寫下新紀錄。獅隊至今在台南打出無數紀錄，7月17日才在台南球場完成隊史1600勝的中職第一里程碑。

只是由於台南球場畢竟「高齡」，儘管獅隊這些年來不斷斥資翻新，但球場缺少室內練習場的問題，一直以來不但成為獅隊練習時的罩門，也是其他球隊到此作客遇到的麻煩，更成為獅隊飽受批評的一環。桃猿教頭洪一中就曾多次建言，希望聯盟和主場球隊能夠找出解決之道。

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