MLB》佛雷爾提1安打封鎖小熊 紅雀獨佔國中龍頭（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀、小熊本週三連戰最終場，佛雷爾提（Jack Flaherty）在主場繳出7局9K、僅挨1安無失分的優質先發，紅雀打線也展現出兇猛火力，全場狂掃14支安打，終場以8：0完封小熊，獨佔國聯中區龍頭。

佛爾雷提先發7局挨1安無失分。（法新社）

紅雀和小熊賽前並列國聯中區龍頭，兩隊今天雙雙推出強投來應戰，紅雀派出佛雷爾提，小熊則是當家王牌萊斯特（Jon Lester）。佛雷爾提此役投得威風八面，前5局未被敲安，只讓對手靠著2次保送上壘，直到6局上才被剛交易到小熊的卡斯泰拉諾斯（Nicholas Castellanos）敲出安打，無緣挑戰無安打比賽，不過這也是他此役唯一被敲的安打，佛雷爾提先發7局僅挨1安無失分，另有2次保送和9次三振。

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反觀萊斯特1、4兩局各掉1分，遲遲等不到球隊的火力支援，紅雀第6局灌進4分奠定勝基，包括威特斯（Matt Wieters）的3分砲，萊斯特投不滿6局挨9安失5分，另有6次三振。

佛雷爾提退場後，韋柏（Tyler Webb）、邁爾斯（Mike Mayers）接力守成，紅雀終場以8：0完封小熊，成功獨居國聯中區龍頭，佛雷爾提收下睽違3個多月的第5勝，萊斯特則苦吞第7敗。

威特斯敲出3分砲。（美聯社）

萊斯特。（美聯社）

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