MLB》丟球後惹火球團被交易 明星強投將洗心革面

鮑爾被印地安人交易至紅人。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前印地安人明星投手鮑爾（Trevor Bauer）日前在場上情緒失控，退場時把球丟向中外野，此舉也導致他被交易至紅人，鮑爾在交易過後首度受訪表示，會從過去的錯誤中去學習，期許自己能成為一個更好的人。

鮑爾29日先發對戰皇家，只投4.1局就被敲9安狂掉8分，，教練走上場要換人時，他氣得把球用力往中外野丟，賽後他也為自己的「幼稚」向球團、球迷道歉。

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就在731交易大限當天，印地安人與教士和紅人進行三方交易，送出鮑爾換來紅人砲手普伊格（Yasiel Puig），以及教士外野手雷耶斯（Franmil Reyes）以及投手艾倫（Logan Allen），紅人則把外野大物特蘭美爾（Taylor Trammell）送至教士。總教練法蘭科納（Terry Francona）事後受訪時坦言，他擔心鮑爾的情緒會對球隊有所影響，這也可能是他被交易的最後一根稻草。

被交易至紅人的鮑爾今天表示，希望自己能在這裡重新開始，努力學習新的文化，盡全力幫助球隊贏球，對於他的失控行為，鮑爾說：「我會從過去的錯誤中學習，成為一個更好的人和球員，要在這裡成長。」

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