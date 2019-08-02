MLB》打完離婚官司 索布里斯特近期將歸隊

38歲老將索布里斯特近期可望歸隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊38歲老將索布里斯特（Ben Zobrist），近期可望重返大聯盟，他從五月初申請離隊後，將近三個月的時間沒有正式比賽，他計劃在今天前往芝加哥，與小熊1A一同訓練。

索布里斯特擁有不錯打擊實力，加上內外野兼修，讓他成為教練團調度上的活棋，生涯前9個賽季都效力於光芒隊（前身魔鬼魚），15年轉戰運動家隊，季中又被交易至皇家隊，並攜手隊友拿下該年度世界大賽冠軍，15年底與小熊隊簽下4年5600萬美元（約17.4億台幣）合約，來到小熊第一年就替球隊拿下盼了108年的世界大賽冠軍，還獲選為世界大賽MVP，今年球季結束合約將到期。

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索布里斯五月初申請離隊，後經媒體曝光是上法庭打離婚訴訟，隨後也被小熊隊放進限制名單，歸隊時間遙遙無期，據《NBC Sports 》記者David Kaplan的說法，索布里斯將在近期回歸球場，會先往芝加哥與小熊1A一同訓練，計劃將待三個禮拜時間。

索布里斯在5/7對上馬林魚隊的比賽後，皆未再在有上場記錄，他14年的職棒生涯，累積出賽1630場比賽，5813個打數中敲出1547支安打、166支全壘打、761打點，打擊率0.266、上壘率0.356、長打率0.426。

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