MLB》柯爾7局好投收9連勝 太空人美聯首支奪70勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕太空人3王牌之一的柯爾（Gerrit Cole）今面對美聯中區強敵印地安人，主投7局僅被敲4安失1分，另送出4次三振收下本季第13勝，目前連勝紀錄來到9場，此外柯爾已飆出216次三振為全聯盟最多，終場太空人以7：1擊敗印地安人，收下本季第70勝，也是美聯首支達到70勝的球隊。

柯爾收下本季13勝，目前正值9連勝。（法新社）

太空人除了柯爾好投外，打線的火力支援也是相當重要，先發4棒三壘手柏格曼（Alex Bregman）單場3支3包括1發陽春砲，本季第27轟出爐，一共打進2分打點和跑回1得分。史普林格（George Springer）則是僅1支安打，就是一發陽春砲，另選到3保送，全場共3度跑回本壘。

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柏格曼今敲3安，包括1發陽春砲，共打進2分打點。（法新社）

明星二壘手艾圖維（Jose Altuve）則繳出4打數2安打2得分的成績單，以及古巴超級新人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）5打數2安打2打點的表現助拳，讓太空人輕鬆擊敗印地安人。

印地安人幾乎全場啞火，僅在4局下半靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）的高飛犧牲打打進全場唯一一分，打線部分也僅有林多（Francisco Lindor）擊出2支安打表現較佳。

雖首局和4局上半，太空人靠著史普林格的首打席全壘打和柏格曼的陽春砲幫助球隊取得領先，但比賽於7局上半才劃下分水嶺，太空人的布蘭特利（Michael Brantley）和柏格曼接連敲安打回2分拉開領先，8局上半再得3分正式奠定勝基。

太空人先發投手柯爾拿下本季第13勝（5敗）外，自責分率則下修到相當夠水準的2.87。印地安人先發投手薩拉札（Danny Salazar）投4局被敲4安失2分吞下本季首敗。

印地安人僅靠拉米瑞茲的高飛犧牲打得到1分。（法新社）

史普林格全場3度跑回本壘得分，扮演相當稱職的開路先鋒。（美聯社）

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