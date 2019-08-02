滑冰爭議》比賽主辦權自宮 冰協秘書長吳奕德遭免職處分

體育署今召開記者會，冰協秘書長吳奕德遭免職處分。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕滑冰協會日前自行宣佈原訂今年10月30日至11月3日於台北小巨蛋舉辦「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」，因我方自行同意讓出主辦權，體育署今召開記者會，並於1日正式對滑冰協會祭出處分，以《國民體育法》第43條規定，撤免滑冰協會秘書長吳奕德職務，並停止給予該協會補助1年。

滑冰協會對於停辦之事說法始終反覆，誤導社會大眾並徒增紛擾，因此體育署以國體法第43條規定處以警告，除直接涉及我國選手選訓參賽經費外，即日起停止部分補助1年。

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滑冰協會起初聲稱「臨時」遭國際滑冰總會（ISU）通知取消賽事主辦權，隔日卻遭ISU以新聞稿方式打臉，原是我方早在5月底就提出可把主辦權讓出，引發軒然大波。

吳奕德在25日記者會上表示，冰協始終沒放棄申辦，但受到「隱形的國際壓力」，為保持和ISU友好關係，故向ISU表示，希望能繼續支持我們，但也表達「或許改變一個比賽地點可能是個選項」。吳表示，這句話被錯誤解讀成同意放棄主辦。

教育部、體育署為釐清遭停辦主因，在26日下午5點請吳奕德進行說明，會議中有外交部、內政部、陸委會、體育署等人士出席。體育署指出，吳奕德在會中各種說法，始終未有實質證據證明，也無法解釋何謂「隱形的國際壓力」，已要求冰協於7日內提出相關證據進行說明。

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