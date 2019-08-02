MLB》補得好不如補得巧！光芒助拳人團發威 成功橫掃紅襪

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今繼續作客芬威球場，靠著在交易大限前攬進的助拳人索賈德（Eric Sogard）、艾奎拉（Jesus Aguilar）以及安德森（Nick Anderson）皆有建功之下，終場以9：4獲勝，這也是他們隊史第二度在芬威球場橫掃地主紅襪。

2局上光芒正以1：2落後，首位上場打擊的艾奎拉就率先選到保送、也開啟本局的攻勢，接著索賈德補上一支安打，光芒形成一二壘有人，紅襪先發凱許納狀況也開始慢慢下滑，接連保送祖尼諾（Mike Zunino）與崔志萬，讓光芒不費吹灰之力擠回追平分，隨後再靠著紅襪捕手里昂（Sandy Leon）捕逸以及潘姆（Tommy Pham）的二壘安打反形成2分領先。

請繼續往下閱讀...

艾奎拉披上光芒球衣的第一場比賽3支2、還跑回2分。（法新社）

6局上光芒攻勢再起，靠著艾奎拉與索賈德連續安打、祖尼諾選到保送形成滿壘，阿德梅斯（Willy Adames）擊出滾地球、艾奎拉跑回他本場比賽的第2分，此後潘姆再擊出帶有2分打點二壘安，光芒此局再得3分。8、9兩局祖林諾與米德斯（ Austin Meadows）再各擊出一發兩分砲，終場光芒就以9：4擊敗紅襪，二刀流新秀麥凱（Brendan McKay）主投5.1局失3分，雖被柏格茲（Xander Bogaerts）兩度砲轟，但靠隊友打線幫忙，仍拿下本季第2勝。

二刀流新秀麥凱拿下本季第2勝。（法新社）

柏格茲單場雙響砲，可惜球隊仍無緣贏球。（美聯社）

而光芒在大限前從馬林魚交易來的小將安德森在8局上場中繼，雖然一上場就被班尼泰迪（Andrew Benintendi）擊出二壘安打，但很快穩住陣腳、接連三振莫爾蘭（ Mitch Moreland）查維斯（Michael Chavis），沒有失分，成功完成後援任務。

拿下這一勝後，光芒隊也成為1966年的金鶯隊後第一支單季在芬威球場取得8勝的球隊，那年金鶯獲得最後的世界大賽冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法