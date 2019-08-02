足球》兵工廠砸大錢補強！ 佩佩成隊史最貴收購

象牙海岸前鋒佩佩將以隊史最高轉隊費加入兵工廠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上賽季效力法甲里爾的佩佩（Nicolas Pépé），今夏確定加盟英超勁旅兵工廠，「槍手」以高達8000萬歐元的轉隊費，也是隊史最貴花費購入這位24歲的邊鋒，並簽下1份為期5年的合約。

這位今年於法甲里爾表現非常優異的象牙海岸邊鋒，季後有多支豪門球隊對佩佩拋出橄欖枝，最終兵工廠擊敗眾家球隊競爭簽下他，追逐者包括曼聯、利物浦、拿坡里和國際米蘭等。

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佩佩上賽季替里爾於法甲出賽，攻進23球並送出12助攻，幫助里爾拿下法甲亞軍，最令人印象深刻的比賽是聯賽主場對決巴黎聖日耳曼，佩佩單場貢獻1球2助攻，幫助球隊大爆冷門以5：1血洗大巴黎。

今夏出戰非洲盃也幫助象牙海岸殺進8強才輸給最後的冠軍隊–阿爾及利亞。佩佩新賽季將身披兵工廠19號球衣，跟他在里爾和象牙海岸國家隊的背號一樣，期望將過往的好表現一起帶進英超賽場。

佩佩新賽季將在鋒線上將搭配另一位來自非洲加彭的前鋒，也是英超新科金靴得主奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang），以及法國前鋒拉卡傑特（Alexandre Lacazette），速度及突破能力皆屬上乘的佩佩在邊路進攻，搭上搶點能力極佳的奧巴梅洋和拉卡傑特，下賽季的兵工廠勢必令人感到相當期待。

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