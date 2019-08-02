NBA》好聚好散 塔圖姆仍不捨厄文離隊

塞爾提克球星塔圖姆（左）日前公開表示，對於前隊友厄文今夏轉隊感到相當不捨。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）日前出席知名香水品牌代言活動首度公開表示，對於前隊友厄文（Kyrie Irving）今夏轉隊感到相當不捨，也說雙方還是保有聯絡，感情像家人一樣，他也期盼自己能更加成長茁壯，在全新賽季帶領綠衫軍衝擊總冠軍。

全明星後衛厄文今夏選擇離開待了2個賽季的波士頓塞爾提克，琵琶別抱布魯克林籃網，消息一出，卻遭來塞迷無情的謾罵與批評，日前塞軍主帥史蒂文斯（Brad Stevens）就曾跳出來為子弟兵緩頰，前隊友史馬特（Marcus Smart）近期在ESPN的節目中，也跳出來為厄文講話，並稱他為「偉大的隊友」和一個普遍容易「被誤解」的人。

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塔圖姆日前在香水代言活動中，告訴波士頓環球報的記者Adam Himmelsbach，對於厄文的離隊，至今仍感到不捨，並點出彼此之間友誼不會受轉隊影響，雙方還是很好的朋友，「我們仍然保持聯繫，就像家人一樣，我們經常說話。」

厄文、哈佛德（Al Horford）今夏相繼出走，分別轉戰與塞爾提克同屬東區的籃網隊及76人隊，新賽季綠衫軍後場組合將由塔圖姆聯手「天行者」沃克（Kemba Walker），對於新賽季展望，塔圖姆表示，期盼自己能有所成長，「我真的想要更大的跳躍、更有聲音、更多領導能力，只想讓自己更好。」

去年是塔圖姆生涯第二個賽季，整季先發79場，場均上場時間約31分鐘，能貢獻15.7分、6個籃板、2.1次助攻及1.06次抄截，投籃命中率45%，身手相當全面。

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