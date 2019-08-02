MLB》當代神左！克蕭今生涯三振數正式超越「上帝的左手」

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕當代神左、道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）今再寫個人新猷！生涯三振數正式超越有「上帝的左手」之稱的傳奇左投柯法斯（Sandy Koufax），獨居隊史排行榜第三名。

克蕭的生涯三振數正式超越傳奇左投柯法斯，獨居隊史排行榜第三名。（美聯社）

在六局上半以一顆滑球三振讓教士隊捕手黑吉斯（Austin Hedges）揮棒落空後，克蕭不僅送出的此役第5K，生涯三振數也正式來到2397次，正式超越柯法斯，在隊史三振排行榜也僅次於薩頓（Don Sutton）的2696次以及德萊斯戴爾（Don Drysdale）的 2486次。

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不過完成紀錄的此夜，克蕭整體投球內容不算出色，主投6局雖送出5K、但也同時送出5次保送，失掉2分，其中包括倫弗洛（Hunter Renfroe）在2局上的陽春砲。不過他靠著隊友的打線幫忙，仍成功搶下本季第10勝。

道奇此役在1：2落後時靠著小將史密斯（Will Smith）生涯首支滿貫砲逆轉戰局，終場以8：2擊敗教士，MVP熱門人選貝林傑（Cody Bellinger）則在2局下開轟，累積全壘打數來到35轟，仍落後給耶利奇（Christian Yelich）1轟。

史密斯敲出生涯首支滿貫砲。（今日美國）

貝林傑敲出本季第35轟。（美聯社）

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