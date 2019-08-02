桌球》全運會桌球資格賽 林昀儒、陳建安等選手齊聚一堂

台灣桌球名將林昀儒練球。（資料照，記者張嘉明攝）

［記者謝武雄／桃園報導］今年全國運動會將於10月在桃園舉行，率先登場的是桌球資格賽，自即日起至5日止於長庚科技大學體育館舉行，各縣市代表隊不乏國際級明星球員，包含台北市林昀儒、苗栗縣陳建安、台南市江宏傑、新北市陳思羽、鄭先知、劉馨尹、花蓮縣林家瑄等，將爭取今年全國運動會會內賽門票。

其中林昀儒是國際桌球總會世界排名第13名選手、今年7月剛在國際桌球總會T2鑽石聯賽奪得男子單打冠軍；陳建安則是世界排名第36名選手；也是藝人的江宏傑，曾列世界排名第47名。

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至於女性選手方面也不惶多讓，新北市一口氣派出世界排名第25名的陳思羽、第55名的鄭先知、第106名的劉馨尹等強棒；林家瑄目前為世界排名第102名。

市府體育局表示，今年全國運動會將於10月19日至24日在桃園各地展開，賽事種類皆為奧運、亞運競賽項目，除了30種應辦項目，桃園市政府也選辦保齡球、武術、卡巴迪及滑輪溜冰等4種選辦項目，總計34種競賽項目，預計將有9000名優秀選手同場競技。

列為熱門競賽項目之一的桌球，目前正在長庚科技大學體育館舉辦資格賽，並於10月2日至6日在桃園市立體育館辦理決賽，8月3日即將登場的是混合組、男子組與女子組雙打賽，共有134隊、268名桌球好手報名參賽，也歡迎全國觀眾齊聚桃園，一起進場為選手加油、熱血喝采！

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