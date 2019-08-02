中職Live》高國輝超前兩分彈炸裂！ 悍將 4：3 桃猿

第三局

3下，兩出局後，林益全敲出左外野邊線安打上一壘，高國輝馬上敲出左外野深遠兩分彈超前，悍將 4：3 桃猿。

3上，林立被三振後藍寅倫敲安上壘，林泓育打出右外野二壘安打，二、三壘有跑者，朱育賢滾地球出局帶有打點，桃猿 3：2反超。郭嚴文滾地出局。

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第二局

2下，李宗賢被三振，林宥穎滾地出局，張正偉被三振，三出局。

2上，林泓育鎖定包林傑的外角球，直接敲出右外野方向全壘打，桃猿 1：2 悍將。朱育賢敲出左外野方向安打，郭嚴文遭到三振，陳俊秀敲出左外野一壘安打，一、三壘有跑者，廖健富右外野安打追平比分，林承飛內野飛球出局，陳晨威內野滾地出局，三出局，雙方 2：2平手。

第一局

1下，張正偉安打後，王正棠點出內野安打，野手發生失誤，二、三壘有人。胡金龍打出內野滾地球，郭嚴文沒接好掉分，桃猿 0：1 悍將，一、三壘有跑者。林益全敲出左外野安打帶有打點，桃猿 0：2 悍將。高國輝被三振，一出局。蔣智賢遭三振，二出局。林哲瑄一壘滾地球被美技擋下，三出局。

1上，包林傑投出三上三下。

兩隊先發打線

Lamigo桃猿

陳晨威 , CF

林立 , 3B

藍寅倫 , RF

林泓育 , C

朱育賢 , LF

郭嚴文 , 2B

陳俊秀 , 1B

廖健富 , DH

林承飛 , SS

先發投手：李茲

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富邦悍將

張正偉 , RF

王正棠 , 2B

胡金龍 , DH

林益全 , 1B

高國輝 , LF

蔣智賢 , 3B

林哲瑄 , CF

李宗賢 , SS

林宥穎 , C

先發投手：包林傑

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