高雄女子高球慈善公開賽》劉嬿延長賽致勝博蒂 冠軍獻病父

劉嬿開起捧起冠軍獎盃。（大會提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕總獎金300萬元的2019高雄市女子高爾夫慈善公開賽今天在高雄高爾夫俱樂部激戰落幕，台灣女將劉嬿在5人延長賽的第一洞，以一記21呎長推進洞打進致勝博蒂，拿下冠軍獎盃與54萬元獎金，並帶走一台市價10萬2千8百元的碳纖變速自行車。

這是劉嬿今年第一冠、職業生涯第9冠，也是繼去年11月贏得台南公開賽冠軍後再度封后。

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劉嬿在延長賽奪下高雄市女子高爾夫慈善賽冠軍。（大會提供）

在延長賽飲恨的張靖翎、李欣及泰國的歐妮查與帕琳達，並列亞軍，各獲17.1萬元獎金。

15歲業餘小將吳佳晏繳出全場最低的69桿，以3回合總桿216桿，獲得業餘組冠軍，並與台灣職業女將石澄璇並列第六名。

15歲小將吳佳晏奪下高雄市女子高爾夫慈善賽業餘冠軍。（大會提供）



高雄球場上午晴朗多雲，但中午過後開始閃電打雷，並降下滂沱大雨，比賽一度被迫暫停。

18洞正規賽結束，李欣70桿交卡，劉嬿交出71桿，張靖翎打出71桿，歐妮查73桿，帕琳達揮出70桿，5人同以214桿並列第一，必須進行加洞延長賽，最後由劉嬿殺出重圍。

劉嬿表示，這是她職業生涯以來第四次打延長賽，她一點都不緊張，因為之前打延長賽她只輸過1次，機會來了就盡力把握住，結果那一推不但推到自己想要的位置，加上一點運氣，竟然長推進洞抓鳥，不但圓了自己的冠軍夢，還達成了與張靖翎、李欣的約定，把冠軍留在台灣。

劉嬿在頒獎典禮上哽咽地說，要把這座冠軍獻給正住院治療的父親，希望父親能像她一樣做到該做的事情，堅強對抗病魔。

劉嬿也表示，今年除了以台巡賽為主要戰場，還會去考韓巡及日巡資格賽，為自己開闢更多戰場。

陳啟川文教基金會陳田圃董事長（左）頒冠軍盃及冠軍獎金給劉嬿。（大會提供）

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