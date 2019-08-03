周天成泰國賽4強戰大馬新星 今日賽事預告與轉播

台灣好手周天成。（資料照，歐新社）

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泰國羽球公開賽今進入4強，台灣好手周天成昨以21：12、21：16擊敗日本名將西本拳太，今將碰上世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，兩人過去4次交手各拿下2勝，球迷們一起打開電視幫小天加油！

U12世界盃少棒賽持續進行，由於昨天日韓戰因雨延賽，今兩隊都將進行兩場比賽，而晚間6點30分的重頭戲將由台灣對決委內瑞拉，昨台灣隊以11：1擊退墨西哥，今天能否再接再厲拿下複賽3連勝？

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大聯盟例行賽方面，早上7點將上演「基襪大戰」，紅襪派出羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）先發，洋基則推出派克斯頓（James Paxton）主投，近期吞下4連敗的紅襪能否谷底反彈？另外，10點則由教士挑戰道奇，道奇此役派出農場頭號新秀梅伊（Dustin May）先發，力拚幫助球隊奪下4連勝。

中職今兩地開打，新莊球場由桃猿出戰悍將，雙方別推出伍鐸與王溢正先發，後者將尋求本季第10勝。台南球場方面，中信兄弟由洋投赫猛掛帥先發，對上統一獅的江辰晏，精采比賽，球迷們記得準時鎖定轉播！

MLB

07:00 紅襪@洋基 FOX體育、FOX體育3台、民視

10:00 教士@道奇 FOX體育、FOX體育3台

日職

13:00 西武@歐力士 FOX體育

13:00 軟銀@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

U12世界盃少棒錦標賽

09:30 古巴VS.南韓

12:00 南韓VS.日本

14:00 墨西哥VS.日本

18:30 委內瑞拉VS.台灣

地點:亞太棒球訓練中心主球場

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

泰國羽球公開賽

14:00 四強賽 愛爾達體育3台

中職

17:05 中信兄弟@統一獅 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

17:05 Lamigo桃猿@富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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