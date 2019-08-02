中職》統一獅320萬簽下吳承諭 最想對決「爸爸的好友」林智勝

統一獅今天宣布以簽約金320萬，簽下第3順位選進的投手吳承諭。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天宣布以簽約金320萬、月薪7萬及激勵獎金30萬元，簽下第3順位選進的投手吳承諭，他選擇費古洛當年穿的57號，最想對決的則是中信兄弟林智勝。

外表和旅美投手胡智為神似的吳承諭，他笑說：「很多人都這麼說，也有人說像胡金龍學長。」30日向獅隊報到後，吳承諭今天到台南球場出席加盟儀式，他表示自己在加入職棒之前，已做了很多準備，「就是希望讓教練隨時可以用我。」

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獅隊代總教練劉育辰認為吳承諭可以補強牛棚戰力，吳承諭之前也曾赴澳職打球，而且同樣是以後援投手身分出賽，他說：「澳職的經驗對我滿有幫助，跟在中職差不多每周有四場比賽，可以多出賽調整。」

從小就看中職比賽，吳承諭並沒有特別支持哪一隊，他只是喜歡球員在場上打拚的感覺，但談到最想對決的打者，他則說：「最想對決林智勝，在我心中，他在台灣是最好的打者，不管是長打能力或經驗，對我來說都是挑戰。」對於林智勝在2015年12強對古巴轟全壘打，吳承諭更是印象深刻。

只是林智勝和吳承諭其實也有淵源，他之前在賽後發表MVP感言時，特別感謝「吳大哥」，就是吳承諭的父親吳振源。吳承諭則說，那是父親的交友圈，他並不清楚，因為父親的事業很忙，父子相處時間也沒那麼多，「我和智勝賢拜是同一家經紀公司的師兄弟，本來就有接觸，跟父親沒有太大關係。」

值得一提的是，吳承諭選擇57號當做背號，那是昔日獅隊洋投費古洛的費號，他笑說：「我滿喜歡他的霸氣，一個人可以主宰比賽的感覺。」

統一獅今天宣布以簽約金320萬，簽下第3順位選進的投手吳承諭。（記者倪婉君攝）

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