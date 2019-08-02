中職》初登板至今神勇表現 富邦新秀挑戰本土紀錄

富邦悍將王尉永。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕悍將隊牛棚本季擁有最強大的8、9局投手林羿豪、陳鴻文，不但讓球隊無後顧之憂，更對年輕投手產生影響，去年第五指名王尉永就是其中之一。

王尉永上月21日對桃猿初登板飆4K技驚四座，至今出賽4場還沒被敲出安打。數據顯示，王尉永自初登板連17席無安打，並列隊史（含前身）本土投手第2長，僅次於1993年俊國廖俊銘的19打席，這也是聯盟本土最長紀錄。

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上一軍還不到半個月，王尉永從落後比分上場，如今成為勝利組的考量人選之一。總教練陳連宏表示，悍將比較有問題的是6、7局，王尉永、范玉禹和林晨樺都是人選。

王尉永對決打者意識強烈，相當有膽識，「你一直閃躲會造成保送，那為什麼不積極攻擊？」他認為，陳鴻文扮演「心靈導師」，告訴他們上場就盡全力，不要保送打者，「他對打者的掌握性很成熟，都會跟我們分享。」

富邦悍將王尉永。（記者陳志曲攝）

陳鴻文讚賞王尉永投球很精彩，並說球場上沒有年齡之分，都是經驗的交流，「我們都會在牛棚討論，有什麼缺失或可以攻擊的地方就會立刻講，大家互相受益。」

王尉永認為，看到林羿豪、陳鴻文那麼穩定，自己也會想表現更好。維持至今的好表現，或許是打者還沒熟悉，王尉永認為球威是自己的優勢，但還要加強變化球和控球。

富邦悍將陳鴻文。（記者陳志曲攝）

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