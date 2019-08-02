中職》知道自己還能投 兄弟新洋投布瑞特到台灣拚機會

兄弟新洋投布瑞特曾效力於大聯盟。（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／台南報導〕30歲的中信兄弟新洋投布瑞特（Brett Oberholtzer）今隨一軍練球，他曾有4年大聯盟資歷，但後來卻苦無再升上去的機會，「我知道我還能投，就想要去拚。」台灣也成了他第1支亞洲球隊。

兄弟目前已有萊福力、紐約拉和赫猛3名洋投，布瑞特則是在本週一抵台，教練團決定讓他先隨一軍練球，接著再到二軍比賽。這是布瑞特第一次到亞洲發展，在2016年時也曾有韓職NC恐龍探詢過他，但最後NC選擇另一名洋投曼希普（Jeff Manship），他也很高興中信兄弟願意給機會。

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布瑞特和前桃猿洋投史博威，都是在2008年大聯盟選秀獲勇士選中，因此兩人到現在都有連絡，「我來台灣之前，也有向史博威、道恩斯等人問過情況，他們給我的建議大多不是技術上，而是文化上如何適應。」

儘管布瑞特是這一、兩年才開始知道台灣職棒，但他和台灣球員也有淵源，在2013年4月在太空人初登板時，羅嘉仁就是接在他之後上場。「我記得啊，那段影片我看了很多次。」布瑞特笑說。

只是布瑞特在2016年於天使出賽11場後，2017、2018年的最高層級都只到3A，今年則是到獨立聯盟發展。「在大聯盟沒辦法待很久，但我知道自己還很健康，也還能投，不想只待在3A，希望能在別的地方繼續拚。」

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