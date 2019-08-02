日職》菅野智之投6局失4分 巨人遭逆轉吞3連敗

菅野智之。 （圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手菅野智之今天在客場先發面對橫濱，他主投6局失掉4分，包含第6局失掉3分，球隊遭到逆轉，終場巨人以2：4輸球。巨人軍不但吞下3連敗，和第二名的橫濱DeNA的勝場差縮小至2.5場。

巨人首局先靠丸佳浩陽春砲先馳得點，第4局岡本和真敲高飛犧牲打再添分數，而4局下，回到第四棒的重砲筒香嘉智轟出陽春蛋，前5局打完巨人領先1分。

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菅野智之在第6局遇到亂流，橫濱1出局攻占一、二壘，索托（Neftali Soto）擊出帶有1分打點的二壘安打，筒香嘉智遭敬遠，橫濱攻占滿壘，羅培茲（Jose Lopez）揮帶有2分打點的二壘安。菅野智之這局挨了4安、投出1保送，失掉3分，讓橫濱DeNA逆轉戰局，終場巨人就以2：4不敵對手。

菅野智之主投6局用92球，被敲6安包含1轟，送出9次三振，失掉4分，吞下本季第5敗，賽後防禦率增至4.09。連兩年澤村賞得主的強投菅野智之，本季表現不如過往威猛，防禦率不但偏高，至今有1個月時間沒拿勝投，上次奪勝已經是7月2日對中日龍。

橫濱先發投手平良拳太郎投6局失2分，獲得本季第4勝。終結者山崎康晃投1局飆2K無失分，獲得第23次救援成功。

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