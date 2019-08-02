U12世界盃》單局猛灌9分 台灣隊「扣倒」墨西哥

台灣隊黃天賜。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕U12世界盃少棒賽複賽，台灣隊迎戰強敵墨西哥，先發投手郭宸安投5局失1分，台灣隊打線在4局下猛灌9分大局，江宗駿在第5局再見安打，終場以台灣隊以11：1提前5局「扣倒」墨西哥。

前兩隊雙方都沒有得分。台灣隊3局下1出局後，吳翊睿選到保送，他盜二壘時，墨西哥捕手巴奇拉（Sebastian Baquera）發生傳球失誤，接著墨西哥中外野加尼薩雷斯（Yustin Canizales）又發生傳球失誤，讓吳翊睿跑回本壘得分，台灣隊先馳得點。

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4局上墨西哥四棒Roberto Beaven敲追平陽春彈。不過台灣隊在4局下開啟攻勢，墨西哥先發Alessandro Falcon控球不穩，余硯誠選到保送，江庭毅敲安，台灣隊攻占一、二壘，蔡韋辰獲保送，台灣隊攻占滿壘，下棒張耀允挨觸身球，台灣隊擠回超前分。

台灣隊持續猛攻，吳翊睿敲帶有2分打點的二壘安打，葉弘仁挨觸身球，台灣隊再度攻占滿壘。墨西哥換Roberto Beaven投球，江宗駿敲安帶有1分打點，陳楷升敲帶有2分打點，黃天賜擊出帶有1分打點的二壘安打。

墨西哥再換托雷斯（Patricio Torres）投球，余硯誠挨觸身球，江庭毅選到保送擠回1分。2出局後，托雷斯發生暴投，再得1分，台灣隊第4局灌進9分。

5局下，葉弘仁敲二壘安打，並靠投手犯規上三壘，江宗駿擊出左外野再見安打，終場台灣隊以11：1，提前5局「扣倒」墨西哥。

台灣隊全場有9安，江宗駿單場3安猛打賞、外帶2分打點。陳楷升、吳翊睿各有1安2打點；台灣隊先發郭宸安投5局用58球，被敲5安，挨了一發陽春砲失掉唯一的1分，送出5次三振。

比賽因雨延至晚上8時30分才開打。（記者黃志源攝）

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