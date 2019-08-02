籃球》返台有譜？「野獸」林志傑與富邦勇士有接觸

林志傑。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「野獸」林志傑返台有譜？今日他出席「2019 Jordan Brand Invitational」籃球訓練營時透露，目前加入台灣球隊依然在他考慮範圍中，至於下季有望從SBL轉戰ABL的富邦勇士被視為最有可能成為野獸的新東家，總教練許晉哲透露，球團確實與包括林志傑、楊敬敏、曾文鼎等旅外球星接觸，如有好消息會盡快與外界分享。

37歲的林志傑在2009年離開台啤後，轉戰中國CBA浙江廣廈並效力長達10年，但今夏合約期滿，且CBA新賽季變更規則，每隊僅能有1名台灣球員，而另一台灣好手「小飛人」劉錚與廣廈還有合約，使林志傑無緣續留，未來是續留CBA或回台灣發展，動向備受高度矚目。

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林志傑今透露，目前尚未決定動向，但加盟台灣球隊仍是選項之一。至於近來盛傳有大咖球星將重磅重返台灣籃壇，富邦勇士主帥許晉哲表示，「志傑比較有想法，因為他還要考慮到照顧家人，我們會極力爭取他加入，不過目前確實還沒有簽約，如果有好消息會跟大家分享。」

至於「阿美族戰士」楊敬敏日前透露因國內籃球環境發展不進反退，使他可能再一次選擇前往CBA討生活，同樣是自由球員的「大房東」曾文鼎動向則未定，許晉哲則透露，目前有和曾文鼎接觸。

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