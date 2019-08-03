MLB》年度MVP獎落誰家？ 官網記者支持神鱒、貝林傑

大聯盟記者版年度MVP最新民調。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟年度MVP最新票選結果出爐，天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）囊括所有第一名選票，繼續問鼎美聯MVP，國聯部份則由道奇貝林傑（Cody Bellinger）暫居領先。

大聯盟官網記者定期舉辦年度MVP票選，最新結果今出爐，美聯由楚奧特繼續稱霸，囊括全部共34張第一名選票，之前投票不曾排進前5的紅襪游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）排第二，太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）則名列第三。

請繼續往下閱讀...

國聯部分，則由道奇年輕球星貝林傑暫居第一，各項數據與貝林傑平分秋色的釀酒人耶利奇（Christian Yelich）排第二，國民倫登（Anthony Rendon）的整體攻擊指數、長打率和上壘率都是大聯盟三壘手最高，本次票選排第三。

大聯盟記者版年度MVP最新民調：

《美聯》

NO.1：楚奧特（34張第一名選票）

NO.2：柏格茲（0張第一名選票）

NO.3：柏格曼（0張第一名選票）

《國聯》

NO.1：貝林傑（24張第一名選票）

NO.2：耶利奇（10張第一名選票）

NO.3：倫登（0張第一名選票）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法