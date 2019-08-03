晴時多雲

MLB》年度MVP獎落誰家？ 官網記者支持神鱒、貝林傑

2019/08/03 08:02

大聯盟記者版年度MVP最新民調。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟年度MVP最新票選結果出爐，天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）囊括所有第一名選票，繼續問鼎美聯MVP，國聯部份則由道奇貝林傑（Cody Bellinger）暫居領先。

大聯盟官網記者定期舉辦年度MVP票選，最新結果今出爐，美聯由楚奧特繼續稱霸，囊括全部共34張第一名選票，之前投票不曾排進前5的紅襪游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）排第二，太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）則名列第三。

國聯部分，則由道奇年輕球星貝林傑暫居第一，各項數據與貝林傑平分秋色的釀酒人耶利奇（Christian Yelich）排第二，國民倫登（Anthony Rendon）的整體攻擊指數、長打率和上壘率都是大聯盟三壘手最高，本次票選排第三。

大聯盟記者版年度MVP最新民調：

《美聯》
NO.1：楚奧特（34張第一名選票）
NO.2：柏格茲（0張第一名選票）
NO.3：柏格曼（0張第一名選票）

《國聯》
NO.1：貝林傑（24張第一名選票）
NO.2：耶利奇（10張第一名選票）
NO.3：倫登（0張第一名選票）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.