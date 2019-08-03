NBA》被火箭裁掉很受傷 「甜瓜」：我知道我還能打！

甜瓜坦言被火箭裁掉，讓他很受傷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕10屆明星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）還想打球！受訪時坦言上季被火箭裁掉，讓他很受傷，一度陷入非常脆弱的時期，但現在已經找回對球賽的熱情，堅信自己還能打。

35歲的甜瓜上季轉戰火箭，只打10場就被裁掉，隨後遲遲未獲新東家青睞，至今仍在等待一紙新約，盼能迎接生涯第17個球季，他接受《ESPN》訪問時，暢談上季被裁的心路歷程，坦言真的一度很受傷。

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「我那時候覺得，球賽不想要我回去了。」甜瓜說，形容被裁掉之後，他經歷一段情緒上相當脆弱的時期，但現在已經找回對球賽的熱情，天天到球場報到，強調保持沉默不代表投降，而是需要暫時遠離球賽，重新評估自己、職涯和人生。

甜瓜表示，對於被火箭裁掉，他並不怪好友保羅（Chris Paul）或是總教練丹東尼（Mike D'Antoni），但他倒是從來沒有跟哈登（James Harden）談過這件事，甜瓜也說，當時被總管莫雷（Daryl Morey）直接告知自己不再被需要，真的是晴天霹靂。

甜瓜和好友魏德、保羅和詹姆斯。（資料照，歐新社）

「他走進來，說『聽著，你的服務不再被需要了。』，我那時好像說，『什麼？等等，你他X的在說什麼？你是在跟我說，我在這個隊上，連9人、10人的名單都排不進？』」甜瓜回憶當時與總管的談話。

甜瓜直言，他已經不記得當時是怎麼結束這段對話，這讓他相當懷疑自己，「那打擊我的自我、我的自尊心，從那之後我開始問我自己，我還能做這件事嗎？我做了什麼？我也問了他，但他只說這是解決不了的事。」甜瓜說。

「當一個有權力的人跟你說，他們不再需要你的服務，我都已經打了這麼久的球了，你竟然跟我說，你不再需要我，我真心覺得我被炒了。」甜瓜回憶，而對於近日有美媒報導說他渴望有個像魏德（Dwyane Wade）般的退休巡迴，甜瓜只說：「我從來沒有講過任何有關退休巡迴的事。」

對於甜瓜來說，退休的事情現在還未浮上心頭，他表示，他實在太愛球賽，以致他無法轉身離開，他仍然相當渴望再穿上球衣，準備第17個球季，「我覺得我還能打，我知道我還能打，我的兄弟也知道我還能打。」

甜瓜認為自己還能打，仍想迎接生涯第17季。（資料照，法新社）

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