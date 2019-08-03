NBA》逢耶誕節必熄火？ 柯瑞生涯難題未解

柯瑞生涯耶誕節表現不佳。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年耶誕節5場對戰組合火燙出爐，美媒也公佈一項有趣數據，調侃勇士球星柯瑞（Stephen Curry）耶誕節生涯場均僅12.3分，比其它任何一天都少。

《ESPN》今搶先曝光本季5場耶誕大戰，以快艇作客湖人之戰最受矚目，另外4場分別為：鵜鶘作客金塊、塞爾提克作客暴龍、公鹿作客七六人，而柯瑞領軍的勇士，將在主場迎接有哈登（James Harden）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）合體的火箭。

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《ESPN》也在推特點出，柯瑞生涯在耶誕節場均僅拿12.3分，比其他至少出賽4場的任何一天都還要低，出賽7場合計僅86分，沒有一場得分超過20分，招牌三分球單場最多投進2顆，生涯耶誕節外線命中率僅20.5％，去年受訪時坦言耶誕節打得很掙扎，自己也不知道到底問題出在哪。

柯瑞生涯耶誕節單場表現：

2010：4分，全場15投2中，外線5投0中

2011：4分，全場12投2中，外線4投0中

2013：15分，全場17投5中，外線6投2中

2014：14分，全場12投5中，外線5投1中

2015：19分，全場15投6中，外線4投1中

2016：15分，全場11投4中，外線7投2中

2017：腳踝扭傷缺陣

2018：15分，全場出手17投5中，外線8投2中

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