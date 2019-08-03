籃球》建議林書豪先轉戰海外 美作家：仍有機會趕上NBA季後賽

美國專欄作家建議林書豪先過水歐亞大陸，打出成績說不定還能趕上NBA季後賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪下一站遲遲未定，繼俄羅斯球隊中央陸軍後，據傳又有以色列強權鎖定他，不過豪小子還是希望能在NBA找機會，至今仍在觀望中。美國運動網站《Hoops Habit》專欄作家Shameer Riaz日前撰文指出，豪小子可以考慮先轉戰海外，說不定還有機會打NBA季後賽。

自由市場自7月1日開市，從大咖球星瘋狂簽約到現在熱度已逐漸冷卻，即將滿31歲的林書豪，上季隨暴龍隊奪冠，無奈上場時間有限，無法替個人履歷加分，所以從自由市場開市迄今，仍在尋覓新東家。

請繼續往下閱讀...

Shameer Riaz撰文指出，目前各隊名單幾乎都已底定，林書豪現在恐怕很難獲得保障合約，大概得等到開季後，其他球隊有傷兵出現，他才有機會被網羅，雖然豪小子目前還是希望能在NBA找機會，不過Shameer Riaz認為他其實還能有別的選擇，所以即使現階段無法續留NBA，轉戰海外打出成績仍有機會再重新返美。

Shameer Riaz認為，林書豪獨特的領導風格和他在季後賽經驗對於一支在球季中折損球員的NBA球隊來說，絕對是一個非常有吸引力的選項。所以如果林書豪能向NBA球隊展示他能維持健康，那麼在海外取得的成功，絕對能讓他在2020-21球季獲得不錯的報價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法