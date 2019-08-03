MLB》神鱒36轟追平耶利奇 並列大聯盟全壘打王（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使系列賽首戰不敵印地安人，但「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在首局就開轟，累積36轟追平釀酒人耶利奇（Christian Yelich），並列大聯盟全壘打王。

7月狂炸13轟、稱霸大聯盟的神鱒，今天作客印地安人主場，迎接8月第一場比賽，1局上面對克萊文傑（Mike Clevinger）投出的第1球，直接把內角速球轟上中左外野觀眾席，神鱒本季第36轟出爐，追平釀酒人耶利奇並列大聯盟最多。

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大聯盟數據推特指出，神鱒上大聯盟邁入第9年，至今不曾拿過單季全壘打王，生涯紀錄單季41轟那年，僅排名美聯第3，本季不僅很有可能刷新生涯單季開轟紀錄，也有機會挑戰美聯、甚至大聯盟全壘打王。

天使開局投手柯爾（Taylor Cole）今天被打爆，只投0.1局狂丟4分，彼得斯 （Dillon Peters）後援7.2局再丟3分，天使被打線升級的印地安人開賽連3局拿分，以3：7輸球。印地安人新兵普伊格（Yasiel Puig）轉隊第二戰4支2有2打點，天使神鱒4支2含首局陽春砲，大谷翔平3支0，三振保送各1。

神鱒首局首球炸裂，第36轟追平耶利奇並列大聯盟全壘打王。（USA TODAY Sports）

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